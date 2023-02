Ad Assisi la marcia della pace "contro tutte le guerre". FOTO

3/6 ©Ansa

Tanti con gli zaini sulle spalle, un altro dei simboli della PerugiAssisi, ma stavolta con giacconi e cappellini per difendersi dal freddo e non dal sole come nelle classiche edizioni estive. Una volta ad Assisi i partecipanti si sono fermati in piazza facendo sventolare un grande drappo con i colori della bandiera pacifista

Quaderni ucraini, diario di un'invasione