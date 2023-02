2/6

Nell'ultimo anno sono stati ancora molti i Paesi che hanno dato grandi quantità di denaro alla Russia per l'acquisto di idrocarburi. In prima posizione c'è la Cina, seguita dalla Germania - nonostante non compri più quasi nulla da Mosca - e poi dalla Turchia. E l'Italia? È sesta, con la maggior parte di acquisti che ha riguardato il petrolio. In totale, abbiamo dato circa 14 miliardi di euro alla Russia per il petrolio e il gas

