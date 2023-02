Un anno di guerra in Ucraina, la disinformazione fa meno paura

Dodici mesi di conflitto ci hanno permesso di vedere più chiaro su come funzionano le campagne per manipolare l’opinione pubblica nell’universo digitale soprattutto quelle di matrice russa

Se è troppo bello per essere vero allora probabilmente non è vero, recita il detto. Soprattutto in un’era in cui le capacità di creazione di immagini e video sono a portata di chiunque grazie a computer e programmi informatici specifici. Questa massima non vale sempre ma nel caso del cosiddetto “fantasma di Kiev” sì. La guerra era appena cominciata e sui social network già circolava il video di un presunto asso dell’aviazione ucraina che abbatteva aerei nemici. La clip finì per essere condivisa anche dal ministero della Difesa.

Un anno di guerra, oltre a migliaia di morti e milioni di profughi, ha portato con sé anche un’impennata di disinformazione digitale. Un diluvio che ha inquinato l’ecosistema delle notizie e ha probabilmente condizionato la percezione del conflitto di alcuni (anche se non sappiamo di quanti e quanto). Ma che, anche grazie all’attenzione maggiore che ha ricevuto, ha permesso di vedere più da vicino come funzionano i meccanismi delle fake news, soprattutto quelle di provenienza russa, e come si può provare a contrastarle.

All’inizio fu il fantasma di Kiev. Poi le attrici di Mariupol, i finti cadaveri di Bucha, le malefatte dei rifugiati , i laboratori di armi biologiche finanziati dagli Stati Uniti e centinaia di altre storie false, quasi false, fabbricate, distorte, troppo belle per essere vere e troppo brutte perché, pensa qualcuno, l’opinione pubblica le possa ricevere così come sono.

Il “fantasma”, come era stato soprannominato il presunto pilota, era in realtà un vero e proprio spettro digitale, nel senso che non esisteva se non in un mondo di pixel. Rappresentava il prodotto di quelli che tecnicamente vengono chiamati “media sintetici”. Smascherato, tra gli altri, dall’agenzia di stampa Associated Press, il video era stato infatti realizzato con un videogioco simulatore di volo (più tardi le autorità ucraine avrebbero ammesso la natura interamente "mitica" del personaggio). In guerra l’opinione pubblica ha bisogno di eroi e il pilota ne rappresentava un perfetto esempio. Perfetto ma realizzato col computer, e quindi falso.

Quel falso Zelenski

Sempre sul fronte dei “media sintetici”, la guerra in Ucraina ci ha regalato il primo impiego di un deepfake nella propaganda bellica. Vale a dire un passo avanti verso uno scenario a lungo paventato dagli studiosi di disinformazione. Quello in cui l’intelligenza artificiale diventa così abile nel riprodurre sembianze, movenze e voce di personaggi reali e influenti da poter creare delle clip realistiche che possono essere scambiate per vere, i cosiddetti “deepfake” appunto.

Fortunatamente non è stato il caso del video del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che proclamava la resa diffuso nel primo mese di conflitto. Era sì un “deepfake”, ma era anche troppo dozzinale per poter seriamente ingannare. Il resto lo ha fatto la prontezza comunicativa del numero uno di Kiev che ha smentito rapidamente il contenuto e lo ha fatto per giunta con un altro video, in modo che il confronto fosse lampante. Scampato pericolo, ma solo per ora. L’evento ha dimostrato che la tecnologia esiste e può essere utilizzata anche in situazioni di crisi con finalità non certo benevole. Il che vuol dire che in futuro qualcuno, magari con prodotti più sofisticati, ci riproverà. Meglio prepararsi.