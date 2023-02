Report Legambiente Italia, classifica delle peggiori linee ferroviarie

3/11 ©Ansa

Al primo posto le ex linee Circumvesuviane, circa 142 km, ripartiti su 6 linee e 96 stazioni, che si sviluppano intorno al Vesuvio. Moltissimi gli episodi che hanno creato disagio, due gli incidenti, il 7 ottobre e il 2 novembre. Qualcosa in positivo si sta muovendo, con investimenti consistenti da parte della Regione Campania per il rinnovo del parco rotabile; 40 treni in costruzione e una gara in previsione per altri 40/50 treni nuovi.

Deragliato treno sulla Circumvesuviana