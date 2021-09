Climate Action Tracker, un solo Paese rispetta l'accordo di Parigi

Il nuovo rapporto rivela che solo il Gambia è in linea con i traguardi di abbattimento dei gas serra entro il 2030. Tutti gli altri Stati, compresi quelli che compongono il G20, sono in ritardo Condividi:

Mentre la COP26, Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, è alle porte, sembra che l'unico Paese al mondo a essere sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima sia il Gambia. Questo è il verdetto del nuovo rapporto del Climate Action Tracker, istituzione scientifica indipendente che controlla quali provvedimenti vengono messi in atto per il cambiamento climatico.

Solo il Gambia in linea con gli obiettivi di Parigi leggi anche Clima, in 40 anni raddoppiati i giorni con temperature sopra 50 gradi Per riuscire a raggiungere i traguardi di Parigi le emissioni mondiali globali di gas a effetto serra devono essere dimezzate entro il 2030 e il report rivela che, dei 36 Paesi che sono stati presi in cosiderazione dal Climate Action Tracker, solo il Gambia ha assunto impegni sufficienti in linea con questo obiettivo. Il Gambia quindi è l'unico Paese soddisfa i requisiti per l’abbattimento dei gas serra. Il piccolo Stato dell’Africa occidentale sta infatti prendendo provvedimenti per aumentare il suo uso di energia da fonti rinnovabili. Dalla ricerca emerge che tutte le nazioni, comprese quelle che compongono il G20, non sono affatto vicine agli obiettivi fissati per abbassare le temperature globali.