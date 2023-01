Maltempo, allerta arancione in Campania. Pioggia e neve al Centro-Nord

6/11 ©Ansa

GLI EFFETTI DEL MALTEMPO – A Napoli, in via Aniello Falcone, si è verificato il crollo parziale di una impalcatura montata sulla facciata di uno stabile per lavori. A Casamicciola, sull’isola di Ischia, è stata attivata a partire dalle 7 di stamattina, l’evacuazione per circa 400 cittadini, che vivono in aree non sicure in caso di alluvioni, come ha dimostrato l’ultima del 26 novembre

A Ischia in 200 potranno rientrare a casa dopo la frana