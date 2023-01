Maltempo: allerta arancione al sud Italia, attesa neve al Nord

Ciclone polare sull'Italia, con temperature sotto la media del periodo. La Penisola nelle prossime ore sarà flagellata dalle piogge. Venti di tempesta da Libeccio sono attesi sulle coste tirreniche, liguri e sarde con forti mareggiate soprattutto sul litorale genovese e nel golfo di Napoli, dove sono sospesi gli aliscafi per le isole. Temporali in Toscana, Lazio, Sardegna e Campania. I metereologi parlano di un alto rischio idrogeologico, mentre la Protezione civile ha già diramato numerose allerte arancioni.

Temporali e venti forti al sud, attese nevicate al nord

approfondimento

Meteo, martedì arriva il maltempo invernale: piogge e nevicate

Il maltempo colpisce l'Italia con un flusso umido che raggiunge il Mediterraneo centrale portando instabilità. Per i prossimi giorni gli esperti confermano un generale calo delle temperature grazie all'aria artica in arrivo. Rischio nubifragi in Campania, le precipitazioni al Nord potrebbero assumere carattere nevoso anche a quote basse tra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. I fiocchi scenderanno anche sugli Appennini a partire dai 100 metri di quota. Previste nevicate sulle regioni del Centro e poi del Sud entro il prossimo weekend.