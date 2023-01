Meteo, martedì arriva il maltempo invernale: piogge e nevicate

Per martedì 17 gennaio previsto di nuovo maltempo in arrivo al Nord. Perturbazioni anche sul Centro-Sud tirrenico con precipitazioni abbondanti o sotto forma di nubifragio su Lazio, Campania e rilievi centro-meridionali. Nevicherà sulle Alpi a quote inferiori ai 500 metri e sugli Appennini anche sotto i 1.200 metri. Forti mareggiate lungo le coste più esposte ai venti violenti ( LE PREVISIONI ).

Il meteo al Nord

In mattinata cielo coperto, ma con poche precipitazioni, queste diventeranno via via più diffuse dal pomeriggio quando pioverà in pianura e nevicherà a partire da quote collinari, localmente anche fin sulle pianure a ridosso delle Prealpi. Temperature in calo.

Il meteo al Centro

Venti fortissimi di Libeccio che oltre a provocare intense mareggiate sulle coste tirreniche e occidentali della Sardegna, portano anche precipitazioni abbondanti o sotto forma di nubifragio su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna centro-occidentale. La neve cadrà copiosa sugli Appennini sopra i 1200 metri. Spazi soleggiati sui versanti adriatici.

Il meteo al Sud

Attese recipitazioni intense sulla Campania dove ci sarà allerta rossa per rischio idrogeologico. Qualche pioggia anche in Basilicata e Puglia. Più sole invece in Sicilia e in Calabria.