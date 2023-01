7/8 ©Ansa

Data la velocità di questa blanda perturbazione atlantica, il sole tornerà protagonista tra venerdì e sabato ma, come detto, da domenica 15 gennaio potremo assistere ad un generale cambiamento: sono attese precipitazioni dapprima su Liguria e Nord-Est e da lunedì anche lungo il versante tirrenico; da martedì infine il maltempo potrebbe colpire in modo diffuso gran parte dell'Italia con possibile neve a bassa quota in Piemonte