Maltempo in California: evacuata Montecito, la città di Harry e Meghan

Dopo l'emergenza meteo causata dalle forti tempeste di neve che hanno messo in ginocchio diversi Stati degli USA l'ultima settimana di dicembre, il maltempo torna a colpire, ma in California, a seguito di piogge torrenziali e forti venti che stanno causando allagamenti e frane in diverse zone, al punto da aver già portato a 14 il bilancio delle vittime e ad aver causato danni ad abitazioni ed edifici.

Attivati subito i servizi di emergenza

Il presidente americano Joe Biden ha decretato ieri l'emergenza nel Golden State alla luce delle "gravi tempeste invernali, inondazioni e smottamenti" in corso.

I vigili del fuoco hanno consigliato l'evacuazione a tutti gli abitanti: "Andate via ora! Questa è una situazione in rapida evoluzione. Si prega di prestare molta attenzione agli avvisi di emergenza", si legge sul loro sito web, mentre la polizia ha istituito posti di blocco per impedire alle persone di entrare in città, dove diverse strade sono state allagate.