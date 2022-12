Usa, tempesta artica: oltre 60 morti. Area Buffalo più colpita. FOTO

3/12 ©Ansa

Joe Biden ha chiamato la governatrice dello Stato di New York Kathy Hochul. "Siamo pronti a fornire tutte le risorse di necessarie per superare tutto questo", ha scritto il presidente americano su Twitter sottolineando che lui e la First Lady Jill pregano per le vittime e le loro famiglie. Nella zona è stato dichiarato lo stato d’emergenza

Usa, il maltempo continua a flagellare diversi Stati. FOTO