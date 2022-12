Tempesta Usa, Biden dichiara l'emergenza nello Stato di New York

Continua a fare paura l'ondata di gelo che si è riversata negli Stati Uniti. Sale a 60 il bilancio delle vittime, 27 solo nella città di Buffalo, un numero che sembra destinato a salire. Per questo, nella giornata di ieri, il presidente Joe Biden ha dichiarato lo stato d'emergenza per lo stato di New York, una delle aree maggiormente colpite dal freddo. La dichiarazione prevede lo sblocco di fondi federali per far fronte alla tempesta e l'autorizzazione al Dipartimento degli Interni e l'Agenzia per le emergenze (Fema) per coordinare le azioni necessarie.

"É come una zona di guerra, è certamente la bufera del secolo, una guerra con madre natura", ha affermato Kathy Hochul, governatrice dello Stato.

Freddo record e disagi

É un freddo polare quello che sta colpendo gli Stati Uniti con venti violenti, forti tempeste di neve e temperature che non si registravano da almeno 40 anni. Grandi disagi per tutta la popolazione: circa un milione le case lasciate senza elettricità dalla tempesta, oltre 15mila i voli cancellati e migliaia gli automobilisti rimasti bloccati nelle loro vetture.