Allerta meteo in Campania domani, scuole chiuse in diversi Comuni

Un avviso di allerta meteo arancione riguarda l'intera regione Campania per piogge e temporali anche di forte intensità previsti dalle ore 9 di domani 17 gennaio fino alle ore 9 di mercoledì 18 gennaio 2023. Sono già stati attivati i Centri operativi comunali, in continuo contatto con la Protezione civile. Di conseguenza a Napoli, secondo l'ordinanza a firma del sindaco Manfredi, resteranno chiusi i parchi, i cimiteri e le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado sull'intero territorio cittadino. Il Comune di Napoli, inoltre, raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di attenersi alle norme comportamentali da seguire in caso di allerta meteo. (LE PREVISIONI DEL TEMPO IN CAMPANIA)