Napoli, scuole chiuse anche domani per allerta meteo

Cronaca

I venti di libeccio stanno sferzando con potenza la costa tirrenica e determinano un fortissimo ciclone polare sul Paese. Massima attenzione a Ischia, dove 400 persone sono state già portate via dalle loro case, e in tutto il resto della regione, anche a Napoli. Piovaschi in Liguria e Lombardia, dove nei prossimi giorni potrebbero arrivare anche le prime nevicate dell’anno. Da venerdì venti gelidi anche al Sud