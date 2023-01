Sul pericolo della nuova diffusione del virus in Cina, l'Oms getta acqua sul fuoco : "Il picco attuale non dovrebbe avere un impatto significativo in Europa. Scientificamente non c'è una minaccia imminente" poiché le sottovartianti individuate "sono già circolanti in Ue", ha spiegato Hans Henri Kluge, direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione. Pechino, intanto, ha interrotto il rilascio dei visti a breve termine ai cittadini sudcoreani e giapponesi come rappresaglia al rafforzamento dei controlli sanitari sui passeggeri provenienti dal Dragone, ritenuti "discriminatori" da Pechino. Alcune foto satellitari, pubblicate in esclusiva dal Washington Post, mostrano file di persone fuori dai crematori che aspettano di entrare con i loro cari uccisi dal Covid. Le immagini riguardano sei metropoli - tra le quali Pechino, Nanchino e Chengdu - e sono state catturate all'inizio e alla fine di dicembre.