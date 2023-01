Covid Cina, Oms: "Ondata non è minaccia, varianti già note in Europa"

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato

Il coronavirus continua a colpire e da qualche settimana i contagi sono tornati a preoccupare (SEGUI LIVE GLI AGGIORNAMENTI SUL COVID). Ci ha pensato Hans Henri Kluge, direttore regionale per l'Europa dell'Oms, a rassicurare la popolazione nella prima conferenza del 2023: "Scientificamente non c'è una minaccia imminente per l'Europa rispetto all'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Cina, poichè le sottovarianti individuate sono già circolanti in Ue. Condividiamo la visione del centro europeo per il controllo delle malattie che ritiene che l'impennata di contagi non dovrebbe avere un impatto significativo".