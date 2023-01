4/9 ©Ansa

Nel caso in cui si dovesse ricevere un sms o una e-mail sospetta, la Polizia postale “raccomanda di non fornire alcun dato personale, di non aprire gli allegati e di non cliccare su link eventualmente presenti. Si consiglia, infine, di eliminare immediatamente il messaggio ricevuto"

Sextortion in aumento tra i minori: consigli della polizia postale per vittime e genitori