24/24 ©Ansa

5 DICEMBRE 2013 – Il 5 dicembre 2013, nella sua casa di Johannesburg, Sudafrica, moriva Nelson Mandela. Fu il primo presidente non bianco del Paese e vinse il Premio Nobel per la pace nel 1993 per le sue battaglie contro l’apartheid in vigore in Sudafrica

Da Elisabetta II a Piero Angela: i personaggi famosi morti nel 2022