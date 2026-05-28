Nel corso degli Sky Inclusion Days, Sky Italia e Officina dell’Abitare hanno annunciato un Open Day dedicato alle imprese interessate a sviluppare in carcere progetti sociali integrati al proprio business. L’iniziativa fa seguito alla creazione dell’Hub “Trasformazione in Opera”, nato nei mesi scorsi per promuovere percorsi di riabilitazione presso la casa di reclusione di Milano-Opera e per facilitare le aziende nell’avvio dei propri progetti sociali.

Grazie all’Hub, le aziende potranno quindi contare sul know-how, le risorse e gli spazi gestiti dal team di Sky e di Officina dell’Abitare che, in collaborazione con Opera in Fiore, lavorano insieme da anni creando nuove competenze e percorsi virtuosi per persone detenute. L’Open Day si terrà il 9 luglio presso gli spazi dell’Hub e sarà un’occasione per le aziende di conoscere da vicino il progetto e la rete dei soggetti coinvolti, dall’istituto penitenziario alle cooperative sociali. Le imprese interessate potranno raccogliere informazioni su come utilizzare gli spazi a disposizione e valutare le opportunità di collaborazione. Sky conferma così il proprio impegno nel lavoro in carcere, iniziato nel 2022 con la creazione del primo laboratorio "ristretto" nell’ambito del programma “Lavoro Carcerario” promosso dal Ministero della Giustizia.

Il modello ha un impatto positivo sia sulle persone che sulle aziende coinvolte

Lo scorso anno, il progetto è stato ampliato con l’assunzione di nuove risorse e, successivamente, con la creazione dell’Hub: sono infatti oggi 14 i detenuti regolarmente assunti. Un lavoro retribuito e disciplinato da contratti collettivi nazionali che offre formazione tecnica spendibile anche al termine della pena.

I risultati parlano chiaro: in quattro anni di attività il laboratorio ha dimostrato che un modello di questo tipo può funzionare in modo efficiente e sostenibile, generando al tempo stesso un impatto positivo sulle persone e le aziende coinvolte, abbattendo recidiva e pregiudizi. Come spiega Barbara Cavaleri, Executive Vice President Operations & Finance di Sky Italia: "L'esperienza maturata con il nostro laboratorio ci insegna che il lavoro carcerario coniuga impatto sociale e valore per il business. Le persone detenute acquisiscono competenze e dignità professionale mentre le aziende possono contare su persone motivate e formate che svolgono un lavoro di qualità".