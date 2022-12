Secondo alcune recenti stime dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), tra il 2020 e il 2021 ci sono stati circa 14,83 milioni di decessi in eccesso in tutto il mondo associati al Covid-19. "Io, insieme a tutto il governo di cui ho l'onore e il privilegio di far parte, non ho mai messo in discussione l'importanza dei vaccini per la battaglia contro Covid-19. Quindi anche oggi sosteniamo pienamente la vaccinazione per le persone anziane, per i fragili e per i più deboli, contro l'influenza e anche la quarta dose anti-Covid", ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Le autorità cinesi ammettono che ''è impossibile'' tracciare il contagio del coronavirus. E mentre a Pechino si registra un vero e proprio boom di casi dopo la rimozione delle restrizioni introdotte nell'ambito della politica zero-Covid, la Commissione sanitaria nazionale (Nhc) annuncia che nei bollettini quotidiani non verranno più registrati i casi asintomatici.

Gli ultimi approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24​: