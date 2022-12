Sciopero benzinai, rischio stop in aree servizio autostrade

9/10 ©IPA/Fotogramma

Il nuovo anno è destinato ad aprirsi all'insegna dei rincari di prezzi e tariffe che potrebbero trasformare il 2023 nell'anno "nero" per i proprietari di auto e moto. Federcarrozzieri e organizzazioni dei consumatori puntano il dito su Rc auto e carburanti. Secondo l'associazione che rappresenta le carrozzerie italiane, sono in aumento non solo i costi delle riparazioni auto (+15%), ma anche i tempi di attesa per gli interventi (+20%)