Benzina e diesel, si dimezza sconto sulle accise: carburante più caro

3/9 ©Ansa

Per le casse dello Stato il rialzo delle accise si tradurrà in un gettito di 317 milioni di euro in più solo nel mese di dicembre, calcola Assoutenti che stima gli effetti del dimezzamento del taglio sulle accise per l'erario considerando una media di due pieni mensili a famiglia. A questo ritmo mensile, in un anno finiranno nelle casse dello Stato circa 3,8 miliardi in più

Prezzo record della benzina, cos'è e quanto pesa l’accisa sul carburante