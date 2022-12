Meteo, ponte dell'Immacolata all'insegna del maltempo

5/10 ©IPA/Fotogramma

Sulle regioni del Nord il cielo risulterà infatti coperto su tutte le zone di pianura, con nebbie a tratti fitte in Lombardia e Piemonte. In queste zone le temperature saranno basse per tutta la giornata, con valori massimi ovunque di poco superiori agli 0°C. Un po’ meglio in Liguria: a Genova ci si aspettano punte fino a 11°C