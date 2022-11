6/9

Ci sono poi sostanze contaminanti indoor, come quelle contenute in prodotti utilizzati per le attività scolastiche quali colle e adesivi, e anche all’utilizzo di strumenti di lavoro come stampanti, plotter e fotocopiatrici. Inoltre, prosegue il report, in numerosi studi sulla qualità dell’aria indoor sono state riscontrate anche concentrazioni in tracce di ritardanti di fiamma, ftalati, sostanze perfluoroalchiliche e fragranze sintetiche (Terpeni)