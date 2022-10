9/23 ©Ansa

LAZIO – Nessun ponte in Lazio per i Santi e per l’Immacolata: si chiude solo il 1°novembre e l’8 dicembre. Poi c’è Natale (24 dicembre-7 gennaio, inclusi). Le vacanze di Pasqua saranno dal 6 all’11 aprile (inclusi). Dopo, si chiuderà solo per le Feste nazionali. Non sono previsti altri ponti