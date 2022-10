Milano, arrivano i bagni no gender al liceo artistico Brera

Sono due le toilette per ognuna delle sedi, in via Hajech e in via Papa Gregorio XIV, per le quali sul cartello con gli omini stilizzati che rappresentano i due sessi è stato aggiunto un unicorno, simbolo della comunità Lgbtqia+

Al liceo artistico Brera, a Milano, arrivano i bagni no gender. Il cartello con gli omini stilizzati che rappresentano i due sessi e un unicorno, simbolo della comunità Lgbtqia+, ha sostituito la divisione delle toilette tra maschi e femmine. A riportare la notizia è Repubblica. Sono due i bagni per ognuna delle due sedi, in via Hajech e in via Papa Gregorio XIV, per i quali è stato aggiunto il simbolo neutro, mentre nelle altre toilette resta la divisione dei sessi.