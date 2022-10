2/12

Si tratta infatti di una piacevole e anomala riedizione delle temperature miti e del bel tempo, che consentirà agli amanti delle scampagnate di godersi la natura in compagnia o in solitaria prima dell’arrivo del freddo. L'ottobrata non è altro che un periodo in cui l'alta pressione riproduce un clima tipicamente tardo-estivo. Quest'anno ne avremo due.

METEO, ARRIVA L'OTTOBRATA