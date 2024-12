Diretto Bari-New York da giugno con la compagnia Neos

A partire dal prossimo 3 giugno e fino al 15 ottobre 2025, sarà disponibile una nuova opportunità di collegamento internazionale dall’aeroporto di Bari: la compagnia aerea Neos, parte del gruppo Alpitour World, inaugurerà il volo diretto Bari-New York. Questo servizio rappresenta un’importante novità per i viaggiatori pugliesi e delle regioni limitrofe, offrendo un collegamento settimanale verso una delle città più iconiche e dinamiche del mondo. Il volo sarà operato con il moderno Boeing 787-9 Dreamliner, un aeromobile di ultima generazione noto per il suo comfort e le tecnologie avanzate. Il velivolo, configurato in due classi di servizio – premium ed economy – potrà ospitare fino a 355 passeggeri, garantendo un’ampia scelta di opzioni per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

Le partenze

L'aereo partirà da New York ogni martedì alle ore 16.00 (ora locale) e atterrerà a Bari il mercoledì alle ore 8.00, da dove ripartirà lo stesso giorno alle 11:30, con arrivo a New York alle 13.50. "L'annuncio del volo diretto Bari-New York è il coronamento di un anno straordinario per Aeroporti di Puglia. Un anno ricco di successi e traguardi - ha dichiarato il presidente Antonio Maria Vasile - che ci hanno permesso di consolidare la nostra posizione come hub strategico per il Sud Italia. Questo volo non arriva per caso. Lo abbiamo voluto, pianificato e costruito con determinazione, affinché - ha aggiunto - rappresentasse un ulteriore passo concreto verso una nuova fase di crescita internazionale. Crediamo molto nelle potenzialità del mercato pugliese che in questi anni - ha affermato Carlo Stradiotti, amministratore delegato Neos - si è ritagliato un ruolo di primo piano nel panorama aeroportuale nazionale. Il numero di passeggeri negli aeroporti pugliesi è in continua crescita e il nostro obiettivo è di trasportare circa 12.700 viaggiatori nel primo anno di operatività".