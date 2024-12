Sciopero aereo 15 dicembre a Milano, Bari e Brindisi. Cosa sapere

Il 15 dicembre sono previste diverse agitazioni che coinvolgeranno numerosi aeroporti in giro per l’Italia, come gli scali di Milano, il comprensorio Bari-Brindisi ma anche Parma, Bergamo e Catania. Per questo si consiglia a tutti i passeggeri di controllare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea, prima di recarsi in aeroporto, e di considerare eventuali alternative di viaggio

Il 15 dicembre si preannuncia una giornata difficile per chi deve viaggiare in aereo: sono infatti previste diverse agitazioni , che coinvolgeranno aeroporti e lavoratori del settore in tutta Italia. Per questo si consiglia a tutti i passeggeri di controllare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea, prima di recarsi in aeroporto, e di considerare eventuali alternative di viaggio per evitare possibili disagi. Infine, può essere utile monitorare eventuali aggiornamenti sui siti ufficiali di Enac e delle compagnie interessate.

La protesta del personale Enav, Techno Sky e Airport Handling

Tra gli scioperi più rilevanti si segnala quello del personale Techno Sky, che si fermerà per 24 ore nel comprensorio di Bari-Brindisi e a Milano Malpensa, mentre a Linate e Monte Settepani l’agitazione sarà di 4 ore, dalle 13 alle 17. Un’altra importante mobilitazione coinvolgerà il personale di Enav – Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo, con uno sciopero nazionale di 4 ore dalle 13 alle 17. I controllori di volo interessati sono quelli di Milano Linate e Milano Malpensa, oltre a Parma e Bergamo. A fermarsi sarà anche il personale di Airport Handling, che prevede lo sciopero del personale degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa per 24 ore, e di Aviation Services, che bloccherà il traffico all’aeroporto di Catania Fontanarossa per 4 ore, dalle 13 alle 17. Braccia incrociate, come confermato dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche per i lavoratori di Bgy International Services a Bergamo dalle 13 alle 17, così come per i lavoratori di Ags Handling a Bergamo. Le sigle coinvolte sono Ugl, Filt Cgil, Uiltrasporti, Rsu, Cub Trasporti.