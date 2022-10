Meteo, nel weekend in arrivo l'ottobrata bis: temperature in salita

Novità in arrivo per il weekend sul fronte meteorologico. Dopo il maltempo con nubifragi che ha caratterizzato soprattutto il Sud Italia , con un ciclone simil-tropicale dal Tirreno verso lo Ionio e temporali con intensità di 5000 fulmini l'ora sulla Sicilia che hanno causato allagamenti estesi, la situazione vedrà ancora qualche residuo colpi di coda tra Puglia, Calabria e, appunto Sicilia. Poi in seguito, il fronte cambierà in maniera netta. Gli esperti, infatti, hanno confermato l'arrivo di un'eccezionale ottobrata bis a partire dal weekend del 15 e 16 ottobre.

Previsto l’aumento delle temperature

approfondimento

Maltempo in Sicilia, allagata A29 Palermo - Mazara: chiusa la bretella

In particolare, è prevista una decisa rimonta dell'anticiclone nordafricano che porterà sole e caldo anche per un lungo periodo. Nello specifico sono previsti valori di 8-10 gradi superiori alla media tra Francia e Germania e 6-7 in Italia. A Roma possibili 26 gradi, fino a 27 invece nei fondivalle altoatesini, ancora di più in Sicilia e Sardegna con punte di 28-30. Pure Milano vedrà massime fino a 24-25 gradi.

Il dettaglio per il weekend

L'ottobrata bis, come è stata definita, inizierà dunque nel weekend ed avrà una possibile durata di almeno 10 giorni, fino alla prima settimana di novembre. Considerando il dettaglio delle prossime ore, sabato 15 al nord si prevede tempo soleggiato salvo nubi sparse su Liguria e zone alpine. Al centro, invece, soleggiato salvo nubi sparse in Alta Toscana. Infine, al Sud, soleggiato con temperature massime in aumento. Passando in rassegna il tempo di domenica 16, quindi, al nord sono previste nubi in parziale aumento mentre al centro dovrebbe essere poco o parzialmente nuvoloso. Al sud, invece, si attende sole e caldo. L’ottobrata bis, con temperature in aumento e prevalenza di sole, dovrebbe protrarsi per gran parte della nuova settimana. Sono possibili prevalenti condizioni di alta pressione fino alla fine del mese.