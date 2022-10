Caro energia, Decaro (Anci): “I sindaci non possono farcela da soli”

L'appello del presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani: serve un tavolo per cercare soluzioni condivise per famiglie, aziende e bilanci comunali ascolta articolo Condividi

I sindaci non possono farcela ad affrontare, da soli, il caro energia. L’appello del presidente dell’Anci, Antonio Decaro, arriva a margine della cerimonia inaugurale della Fiera del Levante di Bari, che per la prima volta nella sua storia non viene “aperta” da un rappresentante del Governo. E proprio all’Esecutivo che verrà, si rivolge Decaro, auspicando che si possa aprire presto un tavolo per cercare soluzioni condivise per famiglie, aziende e bilanci comunali.

Il tema delle luminarie di Natale e della sicurezza leggi anche Caro energia, Sala: "Faremo riflessione su orari di piscine e musei" Per Antonio Decaro, un amministratore, per risparmiare, non può decidere se spegnere le luci di sera, riducendo così la percezione di sicurezza; oppure rinunciare alle luminarie di Natale “che invece servono per attrarre potenziali clienti nelle vie dello shopping”. Un problema, quest’ultimo, assai sentito in una regione, la Puglia, che vanta grandi tradizioni in questo settore. “Siamo in tantissimi”, ricorda Domenico Paulicelli, noto “animatore”, con le sue creazioni, di feste patronali e allestimenti luminosi. “Al momento solo 2 Comuni su 10 hanno confermato i loro ordini” – ammette sconsolato Paulicelli, che ricorda come – “rispetto allo scorso anno siamo a poco più del 20%”.

A rischio i servizi sociali e i contributi a cultura e sport vedi anche Ue propone price cap dinamico temporaneo sul gas La loro lotta al caro energia, comunque, i Comuni la stanno combattendo già da tempo, sottolinea Decaro, che ricorda però, come nella sua città, i tanti sforzi finora profusi non abbiano evitato che i costi passassero, in un anno, da 7 a 16 milioni di euro, con un aumento del 127%. E andando avanti di questo passo, per il presidente dell’Anci, potrebbe diventare necessario intervenire sui servizi sociali e i contributi alla cultura e allo sport.