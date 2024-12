Cartiere Fabriano, stop alla produzione di carta per ufficio

Chiude per sempre la macchina F3 di Fabriano che è stato sempre stata in funzione da 50 anni. Infatti è stata apposta la firma dell’ultimo foglio prodotto di carta per ufficio. Un momento triste per i dipendenti della storica fabbrica marchigiana. “Sono testimone di un momento dove ognuno è rimasto chiuso dentro il proprio dolore” commenta un operaio sul Resto del Carlino.