Ristorante di sushi lava tonno in strada. Titolare: "Era da smaltire"

Nelle immagini diventate virali si vede parte dello staff sciacquare il pesce in un cortile interno. Ma è il gestore del locale a ricostruire l'accaduto: "Quel tonno non era di buona qualità, siamo andati fuori per sciacquarlo e procedere poi all’interno allo smaltimento in modo più sicuro". Intanto la clientela è diminuita del 40%

Hanno fatto il giro del web le immagini del ristorante Yoshi di Bologna, travolto da un'autentica gogna social dopo che un filmato ha mostrato i dipendenti del locale lavare un tonno in strada. Come spiegato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera da uno dei gestori del ristorante, quel pesce non era tuttavia destinato alla tavola, ma al secchio dell’immondizia. “Ci siamo accorti subito che quel tonno aveva qualcosa che non andava, non era di buona qualità e conteneva ancora le interiora, cosa che solitamente non avviene. Quel video mostra solo la prima parte dello smaltimento” ha spiegato il titolare. "Il tonno era da buttare, ma farlo in modo integrale era impossibile, dovevamo sfilacciarlo. Non era mai accaduto prima. Così siamo andati fuori per sciacquarlo e procedere poi all’interno del locale allo smaltimento in modo più sicuro".