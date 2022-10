Caro energia, Sala: "Faremo riflessione su orari di piscine e musei"

Economia

Energia, razionamenti per aziende: le ipotesi del piano di risparmio

Il ministro uscente della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, assicura: 'Sul fronte del gas, l'Italia è in sicurezza'. A Roma si lavora però a misure che potrebbero essere adottate nel caso in cui, a cavallo dei mesi più freddi, Mosca decidesse di interrompere i rifornimenti verso il nostro Paese. Si parla ancora una volta di razionamenti, con eventuale chiusura degli impianti. Confindustria chiede garanzie per il settore

A Roma si continua a lavorare per definire le misure più dure del piano di risparmio energetico che verrebbero applicate nel caso in cui i rifornimenti di gas russo verso l’Italia dovessero fermarsi del tutto. Negli scorsi giorni è stato firmato il decreto che ha ufficializzato le misure generali da prendere per tutta la cittadinanza, con la contrazione delle ore di accensione dei termosifoni e della massima temperatura consentita. Si guarda adesso al mondo aziendale

In sede europea si è fissato l’obiettivo di ridurre del 15% i consumi energetici di ogni Stato, almeno fino a marzo 2023 e su base volontaria. La riduzione diventerebbe invece obbligatoria nel caso in cui la situazione energetica dovesse deteriorarsi al punto di attivare a livello europeo lo stato di allerta (cosiddetto ‘Union alert’)