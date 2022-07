3/10 ©IPA/Fotogramma

Nel 2020 sono stati registrati 2.395 morti per incidenti stradali in Italia, un numero molto alto tenuto conto delle restrizioni agli spostamenti durante l’anno. Il Messaggero, riportando una statistica europea, spiega come il numero di incidenti stradali in cui sono coinvolti giovani fino a 30 anni rappresenta il 25% del totale

Siracusa, morto motociclista di 27 anni