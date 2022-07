Roma, auto si schianta sul Gra a quasi 300 km/h: morto 22enne

È accaduto lunedì notte poco distante dall’area di servizio Casilina. L’incidente è stato immortalato in un video in cui si vede l’auto su cui viaggiava la vittima sfrecciare tra gli altri veicoli superandoli a destra e sinistra. Poi lo schianto

Un ragazzo di 22 anni è morto lunedì notte, 18 luglio, sul Grande Raccordo Anulare di Roma, poco distante dall’area di servizio Casilina, dopo essersi schiantato con la sua Audi R8 mentre viaggiava a quasi 300 chilometri orari. Feriti un altro 20enne e una donna incinta, entrambi a bordo dell’auto. Gli ultimi istanti di vita del giovane sono stati immortalati in un video, pubblicato dal Messaggero , in cui si vede il conducente superare a destra e sinistra gli altri veicoli, fino a raggiungere i 293 chilometri orari. Poi all’improvviso una sbandata, l’auto che si ribalta, la musica di sottofondo che si trasforma in un trambusto incomprensibile. Infine il silenzio.

I soccorsi

I due giovani, entrambi nomadi, erano stati portati in ospedale, dove il 22enne è deceduto poco dopo il suo arrivo. Il 20enne, anch’egli ferito in modo grave, è stato invece ricoverato in codice rosso, mentre la donna incinta è stata accompagnata all’Umberto I in codice giallo. Sul luogo dell'accaduto sono giunti i parenti della vittima, di etnia rom, che hanno bloccato la strada per circa 20 minuti. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una seconda vettura, il cui conducente non ha riportato conseguenze.