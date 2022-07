Incidente nel Bergamasco, frontale fra due auto: morto un 35enne

Lo scontro è avvenuto ieri sera a Palosco, sulla strada per Mornico al Serio. Trasportato in gravi condizioni in ospedale, l’uomo è morto nella notte

Un uomo di 35 anni è morto nella notte a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Palosco, sulla strada per Mornico al Serio, in provincia di Bergamo. Si è trattato di uno scontro frontale tra la sua Fiat Tipo e una Range Rover Evoque guidata da una ventiduenne, che è rimasta ferita a una gamba. Le condizioni del 35enne, estratto dalle lamiere della sua auto dai vigili del fuoco, erano apparse fina da subito gravi. Trasferito in codice rosso con l'ambulanza del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è morto durante la notte.