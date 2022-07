È avvenuto ieri sera in contrada Baulì, sulla provinciale per Canicattini

Un motociclista di 27 anni, Gabriele Vitolo, è morto ieri sera in un incidente stradale in contrada Baulì, sulla provinciale per Canicattini, nel Siracusano. Il giovane era di Palazzolo Acreide. Il sindaco Salvatore Gallo, che lo conosceva bene, lo ha ricordato in un post sui social.