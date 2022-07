Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie del 13 luglio. DIRETTA

Ricciardi: "Nuovi vaccini passo avanti ma quelli attuali restano utili contro casi gravi"

"I nuovi vaccini attesi per l'autunno sono discreti. Danno una protezione forte contro Omicron 1 e una protezione crociata contro Omicron 4 e 5. Non sono il non plus ultra, ma rappresentano un ulteriore passo avanti". Lo ha detto Walter Ricciardi, docente di Igiene all'università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. Per Ricciardi, però, è "sbagliato", per le persone candidate al secondo booster, attendere "i nuovi vaccini bivalenti" per vaccinarsi.