Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie del 10 luglio. DIRETTA

Locatelli: "Il virus non va lasciato correre un grave errore aspettare i nuovi vaccini"

"Nessuna intenzione di lasciare libero il virus". Così Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità in una intervista al Corriere della Sera spiega che "in questa situazione epidemiologica non mi sembra neppure il caso di ipotizzarlo. Studi autorevoli dimostrano che anche gli asintomatici contribuiscono alla sua diffusione". Sull'uso delle mascherine ribadisce: "Indossarle, specie le FFP2, quando raccomandato e indicato negli spazi chiusi, sui mezzi di trasporto pubblici e anche all'aperto in presenza di assembramenti, è una scelta di difesa per sé stessi e per gli altri". "La circolazione virale è aumentata - rileva -, l'occupazione dei letti nelle aree mediche e, in minor misura, nelle rianimazioni è cresciuta. Le agenzie europee Ema e Ecdc, inserendosi nel solco tracciato dall'Italia (che già offriva il secondo richiamo a ultra 80enni e a 60-79enni con patologie concomitanti) si sono orientate a indicarla ai 60enni, anche sani, e a tutti i fragili in ogni età".