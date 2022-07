Covid, picco di casi: cancellare i concerti? Il parere degli esperti

Con gli indicatori pandemici in costante rialzo, spinti dal diffondersi della variante Omicron 5, si apre il dibattito nella prima estate in cui il virus invece che indietreggiare avanza: è giusto consentire grandi assembramenti? ascolta articolo Condividi

L’estate 2022 ha portato con sé uno scenario che, al terzo anno di pandemia da Covid-19, ancora non avevamo vissuto. La stagione estiva segna il ritorno, a differenza di quanto successo nel 2020 e nel 2021, di una nuova ondata di positivi. È il diffondersi della variante Omicron 5, più contagiosa di altri ceppi, a trainarli: tutti gli indicatori del contagio sono in rialzo. Quest’estate è però anche quella che segna ufficialmente, cadute in sostanza tutte le restrizioni anti-Covid, il ritorno dei grandi eventi: concerti, festival e feste. Nel lessico a cui ci ha abituati la pandemia: assembramenti. Si torna a parlarne in un mese ricco di grandi concerti che vedrebbero la partecipazione di decine di migliaia di persone. Ci si chiede se sia giusto consentire eventi simili in un momento in cui le infezioni dilagano: il bollettino di martedì 5 luglio segnalava 132.274 nuovi casi, con tasso di positività al 28,4%. Guardando solo al Lazio - dove ad esempio è prevista l'esibizione dei Måneskin al Circo Massimo il prossimo 9 luglio -, ieri i nuovi positivi sono stati 13.555, numero che non si raggiungeva dallo scorso 26 gennaio (COVID, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Ciccozzi: “Posticipare, oppure mascherine obbligatorie e rigidi controlli” vedi anche Vaccino Covid, quarta dose: chi deve farla subito e come prenotare “Posticipare eventi simili è di sicuro la cosa migliore”, spiega a Sky TG24 l’epidemiologo Massimo Ciccozzi, responsabile ricerca statistica biomedica ed epidemiologia molecolare del Campus Biomedico di Roma. “Se dobbiamo farli per forza – continua Ciccozzi – dobbiamo imporre le mascherine obbligatorie ai partecipanti. La mascherina è quella che ci ha salvato sempre dal contagio e che continuerà a salvarci”. Ciccozzi sottolinea che non è solo un problema di grandi eventi: l’obbligo di mascherine andrebbe imposto – “non consigliato” – anche in occasioni più piccole che comportano comunque assembramenti. Anche se, aggiunge ancora una volta, “io posticiperei tutto ad agosto”. C’è poi un problema di controlli. “In molti risultano positivi ai test antigenici fai da te e non lo dicono. Escono e infettano gli altri”, dice Ciccozzi.

Salmaso: “Concerti occasione di contagio, ma rischio zero non esiste” vedi anche Covid, cosa fare se si diventa positivi mentre si è in vacanza L’epidemiologa Stefania Salmaso, direttore reparto Malattie Infettive dell’Iss, concorda con Ciccozzi. È però poco utile puntare il dito contro i concerti se “per fare un esempio, abbiamo tolto le mascherine sui luoghi di lavoro o sugli aerei”. Anche focalizzandosi solo sui giovani, principale pubblico di riferimento per concerti e festival, “bisogna poi pensare che i ragazzi hanno mille altre occasioni di infettarsi, dalla discoteca all’aperitivo”. Se è quindi vero che “i concerti sono un momento in cui le persone si contagiano, è anche vero che le persone si infettano ovunque senza che ce ne preoccupiamo. Sappiamo che il Covid è ovunque, soprattutto nei posti turistici. Il rischio zero non esiste. Per la maggior parte dei contagi non abbiamo nemmeno informazioni su dove siano avvenuti”. Per Salmaso si potrebbe ad esempio “raccomandare dopo un concerto un periodo di autosorveglianza, per evitare di contagiare le persone più fragili”.

Il picco della nuova ondata leggi anche Covid, individuata nuova variante Omicron BA.2.75: cosa sappiamo Uno dei motivi alla base delle polemiche sul portare avanti eventi da decine di migliaia di persone in questo momento è che, stimano in molti, il picco di questa ondata sarebbe atteso per metà luglio. “Così rischiamo di posticipare tutto a fine luglio e andare anche oltre”, dice Ciccozzi. Porta come esempio quanto successo al Portogallo, colpito prima dell’Italia dall’aumento dei contagi e dove adesso la pandemia è in graduale ritirata: “Dopo questa fase ci sarà la discesa. Se continuiamo a sponsorizzare eventi del genere andremo solo ad allungare nel tempo un maggior numero di contagi”. Salmaso rimarca che in ogni caso, “non abbiamo un conteggio di quanta gente è contagiabile e quanta è immune. Abbiamo visto che molti che hanno già contratto lo stanno riprendendo. Se il picco si raggiungesse a metà luglio, vorrebbe dire che c’è una quota di suscettibili all’infezione tale per cui poi i contagi comunque diminuiscono”.