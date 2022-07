Covid, individuata nuova variante Omicron BA.2.75: cosa sappiamo

Una quarantina di casi confermati



Al momento sono una quarantina i casi confermati da infezione da Omicron BA.2.75. Tuttavia, a parte un gruppo più numeroso in India, la distribuzione geografica sembra già internazionale con Australia, Canada, Germania, UK e Nuova Zelanda che hanno già depositato almeno una sequenza. Fattore che potrebbe far escludere errori di sequenziamento.

Tom Peacock, virologo del Department of Infectious Disease all’Imperial College di Londra, ha analizzato nel dettaglio la nuova variante evidenziando la presenza di 45 mutazioni in comune con BA.5 e 15 peculiari. Tra queste, 8 mutazioni nella spike (BA.5 ne ha 3).



Possibili caratteristiche



In particolare, sembrano essere due le mutazioni chiave con cui BA.2.75 differisce da BA.2: G446S e R493Q. G446S, come sottolineato dagli esperti, è in uno dei più potenti siti di fuga dagli anticorpi indotti dagli attuali vaccini che ancora neutralizzano BA.2. Gli epidemiologi si aspettano, dunque, che BA.2.75 potrebbe avere una maggiore facilità nel superare la barriera di anticorpi creata dai vaccini o da una recente infezione da Covid. Al momento non si hanno informazioni certe sulla maggiore o minore letalità della variante.