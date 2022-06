4/10 ©Ansa

Mattarella ha parlato anche della guerra in Ucraina. "L'Italia e tutta la comunità internazionale, hanno un ruolo centrale nel favorire il dialogo", ha detto, aggiungendo che "l'attuale contesto internazionale ci interroga profondamente su come sia possibile garantire oggi il bene indivisibile della pace. Le aggressioni ai civili, le devastazioni delle città nel cuore della nostra Europa, pensavamo appartenessero a un passato remoto, ma la drammatica cronaca di questi giorni ci ricorda come stabilità e pace non sono garantite per sempre"

Festa Repubblica, Mattarella: "Italia per ritiro occupanti da Ucraina"