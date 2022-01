La Festa del Tricolore: 5 cose da sapere sulla bandiera italiana

La prima bandiera italiana non era a bande verticali ma orizzontali, e il primo colore era il rosso e non il verde. Al centro della banda bianca inoltre era presente lo stemma della Repubblica, un turcasso contenente quattro frecce, circondato da un serto di alloro e ornato da un trofeo di armi. Solo negli anni successivi assunse l’attuale disposizione di bande e colori.

Il verde, bianco e rosso non furono scelti per la somiglianza con il tricolore della Rivoluzione francese. Erano anche i vessilli reggimentali della Legione Lombarda: la prima testimonianza riportata da fonti ufficiali riporta come il bianco e il rosso furono tratti dalla bandiera comunale di Milano, la tradizionale croce rossa su sfondo bianco. Il verde invece deriva dall’uniforme della Guardia civica di Milano, in uso almeno dal 1782. Gli stessi colori furono adottati anche negli stendardi della Legione Italiana, che raccoglieva i soldati dell'Emilia e della Romagna, e fu probabilmente questo il motivo che spinse la Repubblica Cispadana a confermarli nella propria bandiera.

È la bandiera ufficiale da nemmeno metà della sua storia

La prima norma scritta che regolamenta il vessillo tricolore risale al 1925. Dalla caduta della Repubblica Cisalpina fino alla proclamazione del Regno d’Italia nel 1861, la bandiera fu infatti un simbolo rivoluzionario e di coesione patriottica e, sebbene adottata per consuetudine fin dall’inizio del Regno, si attesero altri 74 anni prima di adottarla ufficialmente nell’attuale forma. All’epoca il tricolore aveva la bellezza di 128 anni: per compiere lo stesso “compleanno” come bandiera riconosciuta dalla legge, bisognerà aspettare il 2053.

Non “colora” le divise delle Nazionali

Infine, una curiosità più che una nozione storica: la bandiera italiana è una delle poche nel Vecchio Continente a non “colorare” le divise di buona parte delle Nazionali sportive. Storicamente infatti è l’azzurro a indicare le atlete e gli atleti d’Italia, cioè il colore dello stemma nobiliare dei Savoia. E anche se l’Italia non è più una monarchia dal 1946, si è deciso di non cambiare le divise sportive. Per tutte le altre informazioni sulla nostra bandiera, è possibile visitare l’apposita pagina sul sito del Quirinale.