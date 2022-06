Festa della Repubblica, Mattarella depone corona all'Altare della Pace

Cronaca

Dopo due anni di assenza a causa del Covid-19, torna il tradizionale evento per celebrare l'Italia repubblicana. Il capo dello Stato all'Altare della Patria: '76 anni fa il popolo italiano si incamminò sulla strada della pace'

Torna dopo due anni la tradizionale parata militare per la Festa della Repubblica, cancellata a causa delle restrizioni per la pandemia da Covid-19 nel 2020 e nel 2021. L’evento – con slogan “Insieme a Difesa della pace” – si è aperto all'Altare della Patria a Roma, con l’alzabandiera solenne e la deposizione della corona d'alloro al Milite Ignoto da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sul cielo della Capitale hanno volato le Frecce Tricolori