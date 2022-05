Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 18 maggio. LIVE

MAPPE

Non vale in Italia lo stop all'obbligo di mascherina sui voli deciso dall'Ue. Protezioni necessarie sugli aerei in partenza dagli aeroporti nazionali fino al 15 giugno, in base all'ordinanza di Speranza. Per la scuola in molti chiedono lo stop all'obbligo prima della fine dell'anno. Sono ancora 19 milioni gli italiani senza vaccino o con ciclo incompleto. In Italia si registrano 44.489 nuovi contagi su 335.217 tamponi processati. I decessi sono 148 ( BOLLETTINO GRAFICHE ). "Si registra una ancora insufficiente adesione alla schedula vaccinale che delinea il rischio concreto di lasciare esposti allo sviluppo di malattia grave soggetti più vulnerabili " si legge nel documento che ministero della Salute e la Direzione dell'unità di completamento della campagna vaccinale hanno inviato alle Regioni e alle Province Autonome per implementare e rafforzare la campagna vaccinale.