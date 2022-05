9/12 ©IPA/Fotogramma

“Questa è solo un'ipotesi, non ci sono dati a sostegno di questo ed è per questo che è così importante che il test Covid, fra gli altri test, venga eseguito sistematicamente sia per rilevare l'infezione passata che una presente e per tutti i bambini, in modo da poter fare confronti tra i casi segnalati in diversi Paesi", ha precisato Philippa Easterbrook dell’Oms