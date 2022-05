4/14 ©IPA/Fotogramma

L'Health Service Executive (Hse) irlandese non ha rivelato l’età dell'ultima vittima, ma ha affermato che i suoi casi riguardano bambini di età inferiore ai 12 anni. Da marzo, sei bambini sono stati ricoverati in ospedale per epatite in Irlanda, che secondo l'Hse "è più di quanto ci si aspetterebbe normalmente in questo periodo di tempo"

Epatite acuta nei bambini, Palù (Aifa): "Potrebbe trattarsi di un nuovo virus"