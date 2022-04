Epatite acuta nei bimbi, l’esperto a Sky TG24: "Nessun caso in Italia"

Si allarga, in Europa, l'allarme per le epatiti acute di origine sconosciuta, che colpiscono bambini sotto i 10 anni di età, in alcuni casi con forme talmente gravi da provocare un'insufficienza d'organo. Come ha segnalato l'Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, dopo quelli in Scozia, Inghilterra e Spagna, nuovi casi sono stati segnalati in Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e negli Usa. In Italia "attualmente non sono stati segnalati casi nei centri che si occupano di questo tipo di patologie", ha chiarito il Professor Giuseppe Maggiore, responsabile Epatogastroenterologia e nutrizione del Bambino Gesù, in un'intervista a Sky TG24. (EPATITE ACUTA NEI BIMBI, NUOVI CASI REGISTRATI IN EUROPA E USA)