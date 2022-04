8/13 ©Ansa

Un punto viene però ribadito, cioè la risposta alla domanda: può c'entrare il vaccino anti-Covid? "No, in nessuno dei casi in Uk i bambini erano stati vaccinati e questo ci permette, per fortuna, di escludere un legame con il vaccino. La priorità al momento è giustamente quella di identificare tempestivamente la causa in modo da poter curare al meglio i bambini e mettere in atto ogni misura di sanità pubblica necessaria a prevenire l’insorgenza di queste epatiti"